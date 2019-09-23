В Пекине закроют старейший аэропорт Китая

Первый китайский аэропорт в Пекине «Наньюань» прекращает свою работу после открытия нового, крупнейшего в мире международного аэропорта «Дасин» 30 сентября.

Как сообщает издание «Чжунго жибао», старейший в Китае аэропорт был построен в 1910 году. Спустя три года в нем открылось первое в стране летное училище, а после первый авиазавод. Сейчас «Наньюань» используется как гражданский, таки и военный аэродром.

Крупнейший в мире международный аэропорт «Дасин» достроили в Пекине 30 июня. Открытие аэропорта площадью в один миллион «квадратов» запланирован на 30 сентября. В год новый аэропорт сможет принимать до 620 тысяч рейсов. За шесть лет его пропускная способность должна увеличиться до 72 млн человек. Крышу терминала «Дасина» по площади можно сравнить с 25 футбольными полями.

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