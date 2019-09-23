Финальный сезон «Игры престолов» завоевал премию «Эмми»

Сериал "Игра престолов" получил "Эмми" в номинации за лучший драматический проект. Фото: кадр из сериала

Сериал "Игра престолов" получил "Эмми" в номинации за лучший драматический проект. Фото: кадр из сериала

Американский телесериал «Игра престолов» получил престижную в Штатах телепремию «Эмми» 22 сентября.

Сериал по циклу романов «Песнь Льда и Огня» Джорджа Р. Р. Мартина «Игра престолов» получил телевизионную премию «Эмми» в номинации за лучший драматический проект. Церемония вручения премии состоялась в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, 22 сентября.

Сериал «Игра престолов» также заполучил награду в номинации «Лучшая драматическая мужская роль второго плана». Награды удостоился актер Питер Динклэйдж, сыгравший роль Тириона Ланнистера.

Трансляция с церемонии вручения премий велась телеканалом Fox.

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