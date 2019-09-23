Калининград может пострадать первым в случае войны между Россией и США

Калининград может пострадать первым в случае войны между Россией и США
Пентагон разработал план, который позволит преодолеть систему противовоздушной обороны в Калининграде. Фото: pixabay

Пентагон разработал план, который позволит преодолеть систему противовоздушной обороны в Калининграде. Об этом заявил командующий ВВС США в Европе и Арике Джеффри Ли Харригян.

По словам Ли Харригяна, которые приводит издание Breaking Defence, власти США готовы в любое время отреагировать на возможную агрессию со стороны России в Европе. Он добавил, что эта схема уже разрабатывается. Военный отметил, что эти планы продумываются в Пентагоне все время, и в случае необходимости, Вашингтон сможет их осуществить.

Харригян не стал раскрывать детали разработанного плана. Однако, как пишет издание, в случае нападения США будет осуществлять всестороннее наступление, атаки в киберпространстве и радиоэлектронную борьбу.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Пентагоне заявили о потере военного превосходства НАТО над РФ.

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