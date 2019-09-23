Ушел из жизни олимпийский чемпион по конному спорту Иван Кизимов

В Северной столице в возрасте 92 лет скончался двукратный олимпийский чемпион по конному спорту Иван Кизимов. Об этом сообщают в Федерации конного спорта России.

Знаменитый конник Иван Кизимов также имеет титул чемпиона мира и многократного призера чемпионатов Европы. Его не стало в воскресенье, 22 сентября. Ему было 92 года.

Иван Михайлович Кизимов является заслуженным мастером спорта СССР. Последний раз он выступил на Играх в Монреале в 1976 году, после чего тренировал подрастающее поколение. Также он работал с советской сборной по конному спорту. В начале 2000-х в честь Кизимова в Петербурге открыли детско-юношескую школу олимпийского резерва.

В 2011 году он выпустил книгу «Секреты мастерства», которая является учебным пособием по выездке лошади.

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