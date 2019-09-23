Рецидивист ударил пенсионерку по голове и выхватил сумку с продуктами в Ленобласти

Злоумышленник выхватил у 79-летне женщины сумку с продуктами и 700 рублями. Фото: pixabay

Злоумышленник выхватил у 79-летне женщины сумку с продуктами и 700 рублями. Фото: pixabay

Правоохранитель Гатчинского района задержали ранее судимого гражданина, отобравшего у пожилой жительницы деревни Малые Колпаны сумку с продуктами и деньгами.

Инцидент произошел 19 сентября возле дома 11 по Западной улице в деревне Малые Колпаны, сообщает главное управление МВД по городу и области. Злоумышленник выхватил у 79-летне женщины сумку с продуктами и 700 рублями, ударив ее по голове. После чего скрылся с места происшествия.

По факту грабежа было возбуждено уголовное дело. Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 42-летний местный житель, ранее судимый за убийство, кражи и грабежи, его заключили под стражу.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Ленобласти задержали мужчину, ограбившего 80-летнего пенсионера.

Полиция Кингисеппского района задержала 27-летнего уроженца Ставропольского края, который вынес из квартиры пожилого мужчины 150 тысяч рублей и 100 евро.