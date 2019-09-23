Смертельное ДТП повлекло возбуждение уголовного дела

В Кировском районе Ленобласти произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Возбуждено уголовное дело.

Трагический инцидент случился в воскресенье днем, 22 сентября, на 82 километре автотрассы «Кола». 41-летний водитель, управляя большегрузом Scania, выехал на полосу встречного движения. Где двигался автомобиль «ВАЗ-21074». В результате аварии погиб 65-летний водитель «легковушки».

Как сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека, возбуждено уголовное дело. Водителю назначили обязательные явки.

Ранее в GazetaSPb сообщали о ДТП на мосту Бетанкура в Северной столице. В аварии оказались три автомобиля.