Автомобили раскидало по мосту Бетанкура в результате ДТП

Авария на мосту Бетанкура в Петербурге произошла утром понедельника, 23 сентября. В ДТП столкнулись три автомобиля.

Петербуржцы рассказали о произошедшей утром аварии в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте». К посту также прикреплены фотографии с места происшествия. Судя по кадрам, три автомобиля-участника ДТП «раскиданы» по мосту на расстоянии друг от друга. Одна из машин врезалась в ограждение моста.

На месте выставлены дорожные знаки аварийной остановки. Официальной информации о пострадавших и причинах аварии пока не поступало.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в ДТП на Рылеева пострадали два человека. Там столкнулись две иномарки – «Шкода» и «Ренаулт». Свидетели считают, что причиной мог стать неработающий светофор.