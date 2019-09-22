В ДТП на Рылеева пострадали два человека

В ДТП на Рылеева пострадали два человека
Два человека пострадали. Фото: Pixabay

Обоих мужчин госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Все случилось 22 сентября после семи часов вечера. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Они писали, что авария произошла на углу улиц Маяковского и Рылеева. Там столкнулись две иномарки – «Шкода» и «Ренаулт». Свидетели считают, что причиной мог стать неработающий светофор. Другие же убеждены – не стоит винить поломку в том, что автомобилисты часто бывают невнимательными.

Подробностями инцидента поделились в УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области. На место приезжала карета скорой помощи, которая госпитализировала двух пострадавших – водителей. Оба находятся в состоянии средней тяжести.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что автомобилистка в Лужском районе насмерть сбила велосипедиста. Мужчина получил серьезные травмы и скончался на месте, так и не получив помощь.

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