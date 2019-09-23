Официанта закинули в багажник, отвезли в лес и похитили у него два телефона в Петербурге

Официанта закинули в багажник, отвезли в лес и похитили у него два телефона в Петербурге
В полиции возбудили дело о грабеже. Фото: pixabay.com

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в грабеже 25-летнего молодого человека.

В полицию Курортного района Петербурга обратился 25-летний мужчина, работающий официантом в одном из домов отдыха. Он рассказал стражам порядка, что около десяти вечера 20 сентября двое малознакомых мужчин напали на него на территории дома отдыха по улице Почтовая в поселке Молодежное. По словам заявителя, двое сначала удерживали его в комнате, после чего закинули в багажник «ВАЗ» и вывезли его в лес у поселка Песочный, где похитили у него два смартфона. Затем злоумышленники привязали пострадавшего к дереву и скрылись.

Мужчина смог самостоятельно освободиться и обратился в правоохранительные органы.

Полицейские задержали двоих ранее судимых мужчин 1994 и 1995 года рождения. Похищенное было изъято. По факту грабежа возбуждено уголовное дело.

Ранее GazetaSPb сообщала, что горе-грабитель не был готов к крикам продавца в магазине на бульваре Красных Зорь.

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