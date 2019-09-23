Посетитель кафе в центре Петербурга остался без 200 тысяч

Правоохранители Адмиралтейского района ищут преступника, укравшего 200 тысяч рублей из барсетки в кафе.

Житель Петербурга в возрасте 26 лет обратился в полицию Адмиралтейского района с заявлением о краже 22 сентября. Он рассказал сотрудникам полиции, что неизвестные похитили из его барсетки 200 тысяч рублей. По его словам, инцидент произошел в кафе, находящемся в доме 3 по Площади Труда. Об этом сообщает главное управление МВД по Петербургу и Ленобласти.

По факту произошедшего полицейские проводя проверку. Предпринимаются все необходимые меры на розыск злоумышленников и их задержание.

Ранее GazetaSPb сообщала, что лжесотрудник финансовой организации ушел из пекарни с 16 тысячами в Петербурге. В Приморском районе Петербурга неизвестный представился сотрудником финансовой организации и похитил из кассы более 16 тыс. рублей.