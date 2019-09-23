Неисправный светофор стал причиной столкновения фуры и легковушки на Маршала Жукова

Неисправный светофор стал причиной столкновения фуры и легковушки на Маршала Жукова
Движение на участке затруднено. Фото: vk.com/spb_today

В Кировском районе Петербурга произошло ДТП с участием фуры и легкового автомобиля. Участники столкнулись сегодня утром, 23 сентября.

Со слов очевидцев, причиной дорожно-транспортного происшествия стали неисправный светофор и незнание ПДД. На опубликованных снимках в соцсети «ВКонтакте» видно, что передняя часть «легковушки» разбита.

Информация о пострадавших в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» не приводится. На месте скапливается пробка.

Ранее в GazetaSPb сообщали о возбуждении уголовного дела после трагического ДТП. Смертельная авария произошла на трассе «Кола». Скончался 65-летний водитель.

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