Из Петербурга вывезли 860 кг химических отходов

Из Петербурга вывезли 860 кг химических отходов
Аварийщики ликвидировали розлив неизвестной жидкости из емкостей с химотходами на контейнерной площадке в Колпино. Фото: Комитет по природопользованию

За прошедшую неделю специалисты экологической аварийной службы СПб ГУП «Экострой» вывезли на утилизацию 3,2 кг металлической ртути, 860,5 кг химических отходов и один ртутный термометр.

В период с 16 по 22 сентября порядка 180 петербуржцев обратились в аварийную службу по вопросам экологической безопасности. За неделю состоялось 38 выездов на аварийные ситуации и плановые обследования, сообщает Комитет по природопользованию.

Замеры на содержание паров ртути в воздухе из разбитых термометров проводились по 13 адресам. Превышения не были зафиксированы.

Аварийщики ликвидировали розлив неизвестной жидкости из емкостей с химотходами на контейнерной площадке в Колпино. Территорию обработали и вывезли на утилизацию 165 кг отходов.

Из Василеостровского, Красносельского и Ломоносовского районов за прошедшую неделю всего было вывезено порядка 18,7 кг ртутьсодержащих отходов. С акватории петербургских водных объектов было вывезено 121 куб. м отходов.

Фото: Комитет по природопользованию

Комитет по природопользованию вынес семь постановлений за прошедшую неделю по делам об административных правонарушениях. Общая сумма наложенных штрафов составляет 503 тыс. рублей.

Ранее GazetaSPb сообщала, что житель Выборгского района хранил 3 кг ртути дома.

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