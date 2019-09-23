Из Петербурга вывезли 860 кг химических отходов

Аварийщики ликвидировали розлив неизвестной жидкости из емкостей с химотходами на контейнерной площадке в Колпино. Фото: Комитет по природопользованию

Аварийщики ликвидировали розлив неизвестной жидкости из емкостей с химотходами на контейнерной площадке в Колпино. Фото: Комитет по природопользованию

За прошедшую неделю специалисты экологической аварийной службы СПб ГУП «Экострой» вывезли на утилизацию 3,2 кг металлической ртути, 860,5 кг химических отходов и один ртутный термометр.

В период с 16 по 22 сентября порядка 180 петербуржцев обратились в аварийную службу по вопросам экологической безопасности. За неделю состоялось 38 выездов на аварийные ситуации и плановые обследования, сообщает Комитет по природопользованию.

Замеры на содержание паров ртути в воздухе из разбитых термометров проводились по 13 адресам. Превышения не были зафиксированы.

Аварийщики ликвидировали розлив неизвестной жидкости из емкостей с химотходами на контейнерной площадке в Колпино. Территорию обработали и вывезли на утилизацию 165 кг отходов.

Из Василеостровского, Красносельского и Ломоносовского районов за прошедшую неделю всего было вывезено порядка 18,7 кг ртутьсодержащих отходов. С акватории петербургских водных объектов было вывезено 121 куб. м отходов.

Комитет по природопользованию вынес семь постановлений за прошедшую неделю по делам об административных правонарушениях. Общая сумма наложенных штрафов составляет 503 тыс. рублей.

Ранее GazetaSPb сообщала, что житель Выборгского района хранил 3 кг ртути дома.