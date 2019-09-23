Мужчина попытался расплатиться за бензин украденной картой в Петербурге

Банковская карта была на имя женщины. Фото: Pixabay

Банковская карта была на имя женщины. Фото: Pixabay

В Красногвардейском районе Петербурга задержали мужчину, пытавшегося расплатиться на заправке украденной банковской картой.

Инцидент произошел в воскресенье, 22 сентября, на одной из АЗС района. Мужчина начал расплачиваться за бензин картой, когда работник заметил, что она принадлежит женщине. После того, как злоумышленник приложил карту к терминалу, на экране аппарата сотрудников появилась информация, что она украдена и заблокирована. Работник нажал «кнопку тревоги», после чего на место оперативно прибыли сотрудники Росгвардии.

Мужчину задержали по подозрению кражи банковской карты. Как сообщили в пресс-службе войск нацгвардии РФ по городу и области, его передали сотрудникам 13 отдела полиции.

Оказалось, что 30-летний задержанный является гражданином одного из государств в Центральной Азии.

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