Hyundai влетел в стоящую после ДТП фуру

В Красносельском районе Северной столицы одна авария переросла в другую. Двойное ДТП случилось сегодня, 23 сентября, на 77-м километре внутренней части КАД

Повторный инцидент спровоцировал водитель иномарки. Управляя автомобилем Hyundai, он въехал в стоящую после столкновения фуру с полуприцепом.

В результате столкновения мужчину госпитализировали с места происшествия. Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Петербургу и Ленобласти, пострадавший получил тяжелые травмы.

По факту случившегося проводится проверка.

Ранее в GazetaSPb сообщали о ДТП с двумя иномарками. На место прибыли сотрудники ДПС и реанимации.