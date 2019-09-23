Hyundai влетел в стоящую после ДТП фуру

Hyundai влетел в стоящую после ДТП фуру
По факту случившегося проводится проверка. Фото: Pixabay

В Красносельском районе Северной столицы одна авария переросла в другую. Двойное ДТП случилось сегодня, 23 сентября, на 77-м километре внутренней части КАД

Повторный инцидент спровоцировал водитель иномарки. Управляя автомобилем Hyundai, он въехал в стоящую после столкновения фуру с полуприцепом.

В результате столкновения мужчину госпитализировали с места происшествия. Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Петербургу и Ленобласти, пострадавший получил тяжелые травмы.

По факту случившегося проводится проверка.

Ранее в GazetaSPb сообщали о ДТП с двумя иномарками. На место прибыли сотрудники ДПС и реанимации.

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