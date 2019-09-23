Студенты Лесотехнического университета собирают подписи против объединения петербургских вузов

В северной столице могут объединить два высших учебных заведения. Речь идет о Лесотехническом университете имени Кирова и Университете промышленных технологий и дизайна.

Против такого присоединения как студенты, так и сотрудники ЛТУ. Протестующие уверены, что такое решение приведет к утрате уникальной лесной специализации, а также снижению уровня профессиональной подготовки специалистов. Петербуржцы отмечают, что объединить вуз нужно с профильным университетом, но не с СПбГУТД.

Теперь неравнодушные студенты собирают подписи против объединения вузов. За несколько дней в Интернете петицию в защиту СПбГЛТУ им. С.М. Кирова подписали более 6 тыс. людей.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что Лесотехнический университет незаконно возвел теплицу.