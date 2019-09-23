Тихонова предложила бороться с запахом от свалок в Петербурге

У субъектов РФ может появиться возможность устанавливать оценки качества атмосферного воздуха у городских промзон и свалок. Такую инициативу выразила депутат Заксобрания Петербурга Надежда Тихонова.

Теперь, чтобы предложение рассмотрела Госдума, его должен одобрить городской парламент. Поправки могут внести в Федеральный закон «О защите атмосферного воздуха» и добавить в него понятие «запах».

Депутат отметила, что нормативы запаха уже действуют во многих европейских странах. Она рассказала, что жители чувствуют неприятный запах, но добиться его устранения не в силах. Они обращаются в различные службы, но зачастую проблема остается нерешенной.

В настоящее время инициатива внесена на рассмотрение петербургского ЗакСа.

Ранее в GazetaSPb писали, что жители Кингисеппа жалуются на запах от горящих свалок. Дым от пожара был виден с окраин города.