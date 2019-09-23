Петербуржцев предупредили об отключении газа

Временные неудобства коснуться людей, проживающих на Гаванской улице.

Об этом стало известно сегодня, 23 сентября. Новостью поделились в «ПетербургГаз». Газ собираются отключить в Василеостровском районе Петербурга в домах 7,9,10 и 11 по Гаванской улице. Люди останутся без блага цивилизации на восемь часов – с 10 утра до восьми вечера 26 сентября. Специалисты компании собираются проверить состояние внутреннего газопровода на участке, так что придется потерпеть.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в Гатчине из-за бытового газа погибла еще одна мать и двое детей. 43-летнего отца семейства госпитализировали в одну из больниц Гатчины с признаками отравления. Информация о его состоянии не поступала.