Меган Фокс поддерживает сына, который носит платья в школу

Меган Фокс поддерживает сына, который носит платья в школу
Меган Фокс позволяет сыну одеваться во что угодно. Фото: Instagram @worldlatinaa

Актриса считает, что никого не должно волновать, в чем ходит его ребенок – это его желание и она не против.

Об этом стало известно 22 сентября. Обо всем звезда рассказала изданию People. Ее спросили, как она относится к женским нарядам шестилетнего сына. Меган Фокс заверила, что ее это совсем не волнует – она не видит в таком самовыражении ничего дурного. Актриса считает, что специально отдала ребенка в толерантное учебное заведение. Она с сожалением отметила, что даже там некоторым детям сложно понять – человек вправе сам решать, во что ему одеваться. Но это неважно – важно, что мальчика не осуждают за его выбор.

Голливудская актриса рада, что ее сын уверен в себе и не обращает внимание на разговоры других.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Forbes составил топ самых дорогих актрис в мире. Первое место заняла Скарлетт Йохансон, которая сыграла в последнем фильме «Мстители».

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