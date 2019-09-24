Украина хочет обозначить границу с Россией по морю

Украина хочет обозначить границу с Россией по морю
Украина не может осуществлять свой суверенитет в полноценном объеме без морской границы. Фото: unsplash

На Украине появилось предложение установить морскую границу с Россией. Предложение поступило от украинского государственного научно-производственного комплекса (НПК) Госгидрография.

Госгидрография предложила начать переговоры с Кремлем по вопросу установления морской границы. При этом ведомство напоминает, что договор о государственной границе был заключен в 2003 году, однако морские границы не были установлены.

В Госгидрографии также добавили, что без имеющейся морской границы Украина не может осуществлять свой суверенитет в полноценном объеме, законно использовать природные ресурсы из моря и реализовывать свои права.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Шойгу исключил возможность войны между Россией и Украиной. Министр обороны России Сергей Шойгу выразил надежду в интервью с журналистами, что в будущем Россия и Украина смогут наладить дружественные отношения.

морская граница россия украина
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Водоканал представил список своих должников среди компаний Петербурга
Украина хочет обозначить границу с Россией по морю
Археологи нашли в Германии «Яму смерти»
Меган Фокс поддерживает сына, который носит платья в школу
В России приготовили котлету из «мяса из пробирки»
Спорам конец: ученые развеяли миф о плохом восприятии книг на слух
Кристина Асмус поделилась впечатлениями от съемок эротических сцен
Педофил украл ребенка и насиловал его десять лет