Украина хочет обозначить границу с Россией по морю

Украина не может осуществлять свой суверенитет в полноценном объеме без морской границы. Фото: unsplash

Украина не может осуществлять свой суверенитет в полноценном объеме без морской границы. Фото: unsplash

На Украине появилось предложение установить морскую границу с Россией. Предложение поступило от украинского государственного научно-производственного комплекса (НПК) Госгидрография.

Госгидрография предложила начать переговоры с Кремлем по вопросу установления морской границы. При этом ведомство напоминает, что договор о государственной границе был заключен в 2003 году, однако морские границы не были установлены.

В Госгидрографии также добавили, что без имеющейся морской границы Украина не может осуществлять свой суверенитет в полноценном объеме, законно использовать природные ресурсы из моря и реализовывать свои права.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Шойгу исключил возможность войны между Россией и Украиной. Министр обороны России Сергей Шойгу выразил надежду в интервью с журналистами, что в будущем Россия и Украина смогут наладить дружественные отношения.