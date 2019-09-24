США договорились о военном сотрудничестве с Польшей

Американский президент Дональд Трамп и его коллега из Польши Анджей Дуда переговорили на тему увеличения военного присутствия США в Польше и подписали декларацию о военном сотрудничестве.

Переговоры президентов США и Польши прошли в рамках климатического саммита ООН в Нью-Йорке. По словам Трампа, Штаты намерены переместить военные силы в Польшу из других стран ЕС, дополнительных военных туда не отправят. Американский лидер также пообещал, что США отменит визы для польских граждан, сообщает Польское агентство печати.

Журналисты уточнили у Трампа, связано ли это с тем, что Штаты видят угрозу со стороны России. Президент ответил отрицательно.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Калининград может пострадать первым в случае войны между Россией и США. Пентагон разработал план, который позволит преодолеть систему противовоздушной обороны в Калининграде.