Утром на Обуховской обороны вспыхнуло здание склада

В ликвидации пожара участвовали 16 огнеборцев и четыре специальных машины. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В ликвидации пожара участвовали 16 огнеборцев и четыре специальных машины. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Во вторник утром в Невском районе Северной столицы произошел пожар. Горело административно-производственно здание на проспекте Обуховской Обороны.

В пресс-службе главного управления МЧС по Петербургу и Ленобласти сообщили, что возгорание в доме 295 по проспекту Обуховской Обороны началось приблизительно в шесть утра 24 сентября. Пожарные справились с огнем за час, в 7:28 поступило сообщение о полной ликвидации возгорания.

В ведомстве отметили, что огонь успел распространиться по площади в 15 квадратных метров в трехэтажном административно-производственном здании. Информации о пострадавших не поступало.

В ликвидации пожара участвовали 16 огнеборцев и четыре специальных машины.

Ранее GazetaSPb сообщала, что на Академика Лебедева произошел пожар.