На севере КАД многокилометровая пробка из-за ДТП

Утром вторника 24 сентября на петербургской КАД в районе Мурино собралась крупная пробка из-за автомобильной аварии.

Автомобилисты, застрявшие в пробке на севере КАД рассказали в соцсетях, что затор на дороге спровоцировало дорожно-транспортное происшествие. Фотографии с места аварии опубликованы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте».

Очевидцы пишут, что авария произошла на 119 км внешней стороны КАД по направлению от МЕГИ к Выборгскому шоссе.

Чуть раньше этого ДТП на внутреннем кольце КАД, напротив Мурино, также произошло ДТП, которое спровоцировало трехкилометровую пробку, но уже в другую сторону.

Ранее GazetaSPb сообщала, что ДТП унесло жизни двоих в Ленобласти.