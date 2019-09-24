«Сотрудники пенсионного фонда» оставили пенсионерку без 1,3 млн рублей в Петербурге

&#171;Сотрудники пенсионного фонда&#187; оставили пенсионерку без 1,3 млн рублей в Петербурге
Полицейские разыскивают злоумышленниц. Фото: pixabay

Стражи порядка Московского района разыскивают двоих злоумышленниц, похитивших крупную денежную сумму у пожилой петербурженки.

Как сообщает главное управление МВД по Петербургу, инцидент произошел утром 23 сентября в одном из домов по проспекту Юрия Гагарина в Московском районе города. Две неизвестные гражданки, представившись сотрудницами пенсионного фонда зашли в квартиру к 89-летней пенсионерке с целью переписи старых денежных средств.

После их ухода, потерпевшая обнаружила, что ее накопления в сумме 1,3 млн рублей подменили на билеты банка приколов.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Полицейские разыскивают злоумышленниц.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Ленобласти задержали мужчину, ограбившего 80-летнего пенсионера. Полиция Кингисеппского района задержала 27-летнего уроженца Ставропольского края, который вынес из квартиры пожилого мужчины 150 тысяч рублей и 100 евро.

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