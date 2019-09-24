Установлена личность погибшего в метро на станции «Площадь Александра Невского»

Установлена личность погибшего в метро на станции &#171;Площадь Александра Невского&#187;
Тело погибшего достали с путей около одиннадцати часов вечера. Фото: vk.com

Правоохранители установили личность пассажира, погибшего под колесами поезда в петербургском метрополитене на станции «Площадь Александра Невского» в понедельник вечером, 23 сентября.

Как стало известно GazetaSPb, погибшим оказался 18-летний студент первого курса Санкт-Петербургского университета телекоммуникаций им. Бонч-Бруевича. Тело погибшего достали с путей на станции «Площадь Александра Невского» около одиннадцати часов вечера.

Отметим, что юноша состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

Движение поездов было приостановлено приблизительно на 20 минут в результате происшествия. Пассажирам следующего поезда, остановившегося в туннеле, пришлось выбираться оттуда пешком. Фото с места происшествия выложили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Фото: vk.com

Ранее GazetaSPb сообщала, что на станции «Александра Невского» поезд обезглавил пассажира.

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