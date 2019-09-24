В Ленобласти пройдет проверка систем оповещения 1 октября

Проверку системы проведут 1 октября в период с 11 до 13 часов. Фото: pixabay

Проверку системы проведут 1 октября в период с 11 до 13 часов. Фото: pixabay

В начале октября на территории Ленинградской области пройдет плановая проверка систем оповещения на работоспособность. Жителей региона предупреждают о звуках сирен 1 октября.

Как сообщает комитет по печатям и связям с общественностью Ленобласти, проверку системы проведут 1 октября в период с 11 до 13 часов. В ходе плановой проверки будут проверены телевизионные и радиотрансляционные сети вещания, электросирены и громкоговорители, речевая информация в муниципальных районах области также будет передана.

Проверка запланирована в целях выявления неисправностей в работе технических средств и каналов связи — они должны быть готовы к оповещению населения в случае чрезвычайной ситуации.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Петербурге проверили систему оповещения горожан.