В Ленобласти пройдет проверка систем оповещения 1 октября

В Ленобласти пройдет проверка систем оповещения 1 октября
Проверку системы проведут 1 октября в период с 11 до 13 часов. Фото: pixabay

В начале октября на территории Ленинградской области пройдет плановая проверка систем оповещения на работоспособность. Жителей региона предупреждают о звуках сирен 1 октября.

Как сообщает комитет по печатям и связям с общественностью Ленобласти, проверку системы проведут 1 октября в период с 11 до 13 часов. В ходе плановой проверки будут проверены телевизионные и радиотрансляционные сети вещания, электросирены и громкоговорители, речевая информация в муниципальных районах области также будет передана.

Проверка запланирована в целях выявления неисправностей в работе технических средств и каналов связи — они должны быть готовы к оповещению населения в случае чрезвычайной ситуации.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Петербурге проверили систему оповещения горожан.

ленобласть проверка сирена системы оповещения
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Народная закроется на четыре дня для трамваев
Пассажиру «Победы» пришлось заплатить 480 тысяч за курение на борту
Большинство россиян провели летний отпуск дома и на даче
В доходном доме на Зверинской сбили историческую плитку
В индийском чае в Петербурге нашли живую муху-горбатку
Сбербанк откроет сервис по продаже авто
Россиян предупредили о росте цен на машины в 2020 году
На КАД грузовик сбил водителя пострадавшей в ДТП машины