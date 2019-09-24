В одной из школ Кирова предотвратили массовое убийство

В городе Киров благодаря оперативным действиям сотрудников правоохранительных органов удалось пресечь готовящееся массовое убийство в школе.

Как сообщают РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя управления противодействия экстремизму МВД Владимира Макарова, немногим ранее в полицию поступили сведения о том, что ученик одной из кировских школ планирует совершить массовое убийство. Школьник активно интересовался тематиками, связанными со школьным насилием и, по предварительной информации, собирался использовать холодное оружие, а также самостоятельно собранное взрывное устройство.

Однако стражам порядка удалось предотвратить происшествие. Подробностей об обстоятельствах и личности злоумышленника пока нет.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о конфликте в электричке «Петербург-Любань», в ходе которого 18-летний мигрант избил 16-летнего жителя Колпино.