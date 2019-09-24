В поезде «Петербург-Любань» мигрант избил подростка за «косой взгляд»

В поезде &#171;Петербург-Любань&#187; мигрант избил подростка за &#171;косой взгляд&#187;
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Фото: https://pixabay.com

В электричке, следующей из Петербурга в Любань, 16-летнего юношу избил 18-летний иностранец. У подростка сотрясение мозга и сломан нос.

Инцидент произошел почти месяц назад, однако задержать злоумышленника удалось только спустя три недели. 1 сентября в электричке «Петербург-Любань» гражданин ближнего зарубежья превратно истолковал «косой взгляд» подростка в свою сторону. Он выхватил огнестрельное оружие и угрожал им мальчику, требуя, чтобы тот принес извинения. Однако впоследствии мигрант ограничился кулачным боем: удары, нанесенные по голове и телу пострадавшего, привели к сотрясению мозга и перелому носа, не считая многочисленных ссадин.

О произошедшем сообщили в пресс-службе транспортной полиции СЗФО.

Ранее GazetaSPb сообщала о том, что в петербургскую полицию поступило сообщение о минировании четырех образовательных учреждений города.

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