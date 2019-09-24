Большинство россиян провели летний отпуск дома и на даче

Треть россиян летом 2019 года отдыхали дома. Как население провело отпуск, исследовал Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Дома остались 33% россиян, еще треть выехали на дачу или садовый участок. В другой город этим летом съездили 11% опрошенных. За границей побывали лишь 8% респондентов.

За пределами своего региона за последние пять лет отдыхали 43% россиян. Наиболее популярными направлениями стали Краснодарский край (31%), Крым (11%), Петербург (5%) и Москва (4%). Чаще всего родной город покидали россияне 18-34 лет.

Большинство россиян не обращались в турфирмы при планировании отдыха. Причинами этого стала дороговизна услуг.

Среди предпочтений лидирует активный отдых — походы, рыбалка и охота. Проводить так время любят 47% респондентов. На втором месте — отдых на даче и огороде (36%). Следующем стал отпуск с экскурсиями и путешествиями по памятным местам(33%).

Своим отпуском остались довольны 71% россиян.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что с 1 октября в России поменяются правила подачи заявлений на отпуск и увольнение.