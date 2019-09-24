Зачитывание обвинения по делу ГК «Город» займет несколько дней

Приморский районный суд Петербурга начал рассмотрение уголовного дела владельцев ГК «Город» Максима и Руслана Ванчуговых, а также Сергея Гавриша. Заседание, похоже, растянется на несколько дней.

Трехтомная формула предъявленного бизнесменам обвинения насчитывает порядка 750 страниц — около 250 в каждом. На зачитывание страницы текста уходит около 5 минут, сообщает «Мойка78«.

Адвокаты просили о лаконичности при зачитывание обвинения. Однако, судья Юрий Комаров, сославшись на аудиопротоколирование, заявил, что читать материалы необходимо от корки до корки.

За полтора часа заседания было зачитано лишь 17 страниц формулы. После чего суд ушел на перерыв.

Напомним, в зависимости от роли подсудимые обвиняются в мошенничестве и растрате в особо крупном размере, а также незаконном образовании юрлица. По версии следствия, владельцы ГК «Город» через фирмы-однодневки вывели на свои счета 823 млн рублей дольщиков. Помимо этого, Ванчуговых обвиняют в записи на подконтрольные фирмы около тысячи квартир на 2,9 млрд рублей.