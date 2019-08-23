Суд Петербурга не мог решить вопрос о том, какой суд рассмотрит дело братьев Ванчуговых по существу

Суд Петербурга не мог решить вопрос о том, какой суд рассмотрит дело братьев Ванчуговых по существу
Экс-учредитель ГК "Город" Руслан Ванчугов. Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

Санкт-Петербургский городской суд не смог решить вопрос о том, какой суд будет рассматривать дело вывших совладельцев ГК «Город» по существу.

Все произошло из-за отсутствия на заседании двух из трех фигурантов дела — в зале суда находился только Руслан Ванчугов, который находится под подпиской о невыезде, его адвокат, а также адвокат Максима Ванчугова. Остальные фигуранты дела — Максим Ванчугов и его шурин Сергей Ванчугов, которые находятся под домашним арестом — отсутствовали на заседании поскольку их туда просто не доставили. Об этом пишет «Мойка78«.

На заседание прибыли и обманутые дольщики «Города», а также глава их инициативной группы Алла Андреева. Они полагали, что суд сможет разрешить дело и без присутствия обвиняемых. Однако заседание перенесли на 26 августа.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что дело братьев Ванчуговых поступило в суд — и немедленно из него удалилось.

братья Ванчуговы ГК "Город" новости спб суд
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В центре Петербурга началось строительство 2-й очереди «Невской Ратуши»
Угон иномарки знакомого закончился судом
Суд Петербурга не мог решить вопрос о том, какой суд рассмотрит дело ...
Смольный выкупит здания на Ветеранов для детсадов и офиса врача
Мотоциклист погиб между фурами на автодороге «Россия»
В Петербурге вручат премии имени Александра Невского
Росстат назвал регионы, где чиновники зарабатывают больше всего
В Ленобласти ВАЗ съехал в кювет и врезался в дерево, пассажир погиб