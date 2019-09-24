Мужчина вырвал смартфон у подростка из рук в Петербурге

В Красногвардейском районе Петербурга у 16-летней девочки похитили телефон. Злоумышленник вырвал его прямо из рук подростка.

Инцидент произошел 22 сентября. Мужчина схватил смартфон и попытался убежать. Однако был остановлен двумя очевидцами. Прохожие бросились на помощь девочке и догнали неизвестного у дома №3-3 на Ленской улице.

Злоумышленник передан наряду Росгвардии. Им оказался 36-летний неоднократно судимый мужчина. В том числе он был привлечен к ответственности за кражу, сообщает пресс-служба Управления вневедомственной охраны Росгвардии.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «грабеж». Подозреваемый передан полиции. Телефон возвращен владелице.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что у 14-летнего подростка отобрали телефон на Бестужевской улице. По подозрению задержан его сверстник.