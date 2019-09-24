Движение по мостам через Городецкий и Облу будет ограничено

Движение на федеральной трассе Р-23 через ручей Городецкий и реку Облу будет ограничено с 25 сентября по 10 октября.
Пропускная способность мостов будет уменьшена в связи с проведением плановых дорожных работ. Движение транспорта на этих участках будет реверсивным, также будут действовать скоростные ограничения. Проезд может осуществляться на скорости не выше 40 км/ч.
Работы будут проводиться круглосуточно, в две смены.
Об этом петербуржцев предупреждает ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Ремонтные работы займут две недели и будут длиться с 25 сентября по 10 октября 2019 года.
Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала