Движение по мостам через Городецкий и Облу будет ограничено

Движение по мостам через Городецкий и Облу будет ограничено
Будет ограничено движение по мосут через реку Обла на км 9+911 на подъезде к городу Луга №2 (в составе Р- 23). Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Движение на федеральной трассе Р-23 через ручей Городецкий и реку Облу будет ограничено с 25 сентября по 10 октября.

Пропускная способность мостов будет уменьшена в связи с проведением плановых дорожных работ. Движение транспорта на этих участках будет реверсивным, также будут действовать скоростные ограничения. Проезд может осуществляться на скорости не выше 40 км/ч.

Работы будут проводиться круглосуточно, в две смены.

Также ограничение будут действовать на мосту через ручей Городецкий на км 167+292 трассы Р-23. Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Об этом петербуржцев предупреждает ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Ремонтные работы займут две недели и будут длиться с 25 сентября по 10 октября 2019 года.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала

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Движение по мостам через Городецкий и Облу будет ограничено
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