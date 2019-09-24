Минкульт предложил ограничить вход в Царское село для китайских туристов

Государственный музей-заповедник «Царское Село» в Петербурге должен урегулировать поток иностранных туристов. Об этом заявила заместитель министра культуры РФ Алла Манилова.

В Минкульт, как отметила Манилова, поступают жалобы от россиян. Они говорят о том, что из-за большого потока иностранных туристов не имеют возможности попасть в Царское село. Речь преимущественно идет о гражданах Китая, сообщает ТАСС.

Манилова предложила выбрать дни, когда Царское село смогут посещать китайские туристы, и определить рекомендованное время для посещения музея.

По словам директора «Царского села» Ольги Таратыновой, одновременно в Екатерининском дворце могут находиться около 800 туристов. Руководство музея пытается ограничивать количество посетителей, что приводит к дефициту билетов. При этом турпоток продолжает расти.

«Если в прошлом году люди стояли в очереди два часа, то в этом году это уже почти четыре часа», — отметила Таратынова.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что администрация музея-заповедника «Царское село» ввела продажу электронных билетов для индивидуальных посетителей только по данным паспорта и не чаще раза в месяц.