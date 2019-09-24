Чиновники наказали владельца автолавки с кофе

Все оборудование изъяли, а на предпринимателя завели административное дело.

Об этом стало известно сегодня, 24 сентября. Обо всем рассказали в городском комитете по вопросам законности. Сотрудники ведомства отправились на патрулирование, когда обратили внимание на автолавку с кофе, расположившуюся в центре Санкт-Петербурга недалеко от одной из достопримечательностей. Когда начали разбираться, выяснилось, что предприниматель продавал кофе, не имея на это разрешения. Все кофейное оборудование и автомобиль изъяли. Сумма потери составила несколько миллионов рублей.

Владельцу торговой точки предстоит, скорее всего, выплатить штраф. Все материалы дела передали в районную комиссию.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что на Хасанской ККИ прикрыл магазин с продуктами и алкоголем. Владелец оккупировал помещение самовольно. Документы, которые подтвердили бы его право на аренду помещения в 60 кв. метров, он предоставить не смог.