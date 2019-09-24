МЧС до конца года ликвидирует 578 своих учреждений

С 2020 года МЧС России переходит на новую организационно-штатную структуру. В рамках реорганизации до конца 2019 года планируется ликвидировать 578 учреждений ведомства.

Они перестанут существовать как юрлица, сообщили в МЧС. Речь в том числе идет о части пожарно-спасательных подразделений, центров управлений в кризисных ситуациях, центров Государственной инспекции по маломерным судам и т.д.

Сотрудникам будет предложено перейти на должности в территориальных органах. Для тех, кто не получит работу, предоставятся компенсации.

Завершить все организационные моменты планируется до конца года.

«Переход на новую модель позволит улучшить систему управления, оптимизировать излишние управленческие и обеспечивающие структуры подразделений», — приводит слова главы МЧС Евгения Зиничева ТАСС.

Помимо этого, будет повышена эффективность реагирования на чрезвычайные ситуации и пожары

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Ленобласти около 700 чиновников перейдут в бюджетные учреждения или попадут под сокращение.