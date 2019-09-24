Родственники скончавшегося Числова не знали о его ВИЧ-статусе

Мама актера узнала обо всем только после его смерти.

Об этом стало известно сегодня, 24 сентября. Обо всем рассказали родственники Александра Числова в программе «Прямой эфир». Мама актера заявила, что не знала о ВИЧ-статусе сына. О нем ей рассказал врач-терапевт – записью женщина поделилась на программе.

Медик отметил, что в учреждение Числов попал с двухсторонней пневмонией. Актер признавался, что много пьет и нуждается в помощи. При этом он отказывался от лечения и все время просил принести ему алкоголь. Во время обследований удалось выяснить, что печень работает плохо. Когда пришли результаты анализов, на ВИЧ оказался положительным. Числову было все равно – бездействие и стало причиной скоропостижной смерти.

Мама актера не знает, как он мог заразиться. Она рассказала, что сын собрал всех друзей в октябре, чтобы попрощаться с ними.

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