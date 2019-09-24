В Сосновом Бору тушат пожар на площади 400 «квадратов»

Спасателям уже удалось локализовать возгорание, так что огонь вряд ли продолжит распространяться.

Об этом стало известно сегодня, 24 сентября. Обо всем рассказали в ГУ МЧС по Ленинградской области. Все случилось в Сосновом Бору в нежилом здании на Морской улице. Очевидцы пишут, что огонь и дым видны с любой точки города. Пожар успел распространиться на площади 400 квадратных метров. Что стало причиной возгорания – пока не удалось выяснить. Спасателям удалось локализовать пламя. По предварительным данным, никто не пострадал.

Возможно, в здании пытались согреться бомжи, которые не уследили за костром, что и привело к пожарищу.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в Гатчинском районе в ДТП пострадали два человека. Отечественная легковушка не предоставила преимущества иномарке, что и стало причиной аварии. В результате водитель «Лады» получил серьезные травмы, а человек, сидевший за рулем «Мазды», — отделался травмами средней тяжести.