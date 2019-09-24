Кержаков считает логичным провести финал ЛЧ в Петербурге

Футболист напомнил, что при выборе города и площадки учитывался имеющийся опыт.

Об этом стало известно 24 сентября. Своим мнением экс-форвард «Зенита» Александ Кержаков поделился после того, как официально объявили о проведении финала Лиги Чемпионов в России, а именно в Санкт-Петербурге. Эта новость не удивила игрока, так как считает решение предсказуемым и логичным. Северная столица не первый раз будет принимать крупное спортивное мероприятие и непременно справится с ним. Кержаков напомнил, что УЕФА было важно, чтобы у выбранного города был опыт в подобных вещах. Кержаков также считает, что повлияло проведения на «Газпром Арене» матчей Евро-2020. Санкт-Петербург, уверен футболист, удивит болельщиков со всего мира.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что президент РФС заявил, что финал ЛЧ в Петербурге станет лучшим в истории. Он заявил, что питает большие надежды и рассчитывает на то, что все пройдет на высшем уровне.