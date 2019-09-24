На Королева в Петербурге целый час тушили автомобиль

На Королева в Петербурге целый час тушили автомобиль
Пожар потушен. Фото: pixabay.com

На данный момент возгорание ликвидировано. Что стало причиной инцидента – не уточняется.

Все случилось вечером 24 сентября. Обо всем рассказали сначала очевидцы в социальной сети «Вконтакте», а затем подробностями поделились в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. Автомобиль «Вольво» вспыхнул в Приморском районе на проспекте Королева у дома номер 48 корпус три. Почему так произошло – непонятно. На место незамедлительно прибыли спасатели, которые приступили к борьбе с огнем. В процессе участвовали восемь человек – им понадобился почти час, чтобы потушить пламя. Машина перестала гореть в половину 12 ночи. По предварительным данным, никто не пострадал. Автомобиль, правда, теперь вряд ли послужит владельцу – у него выгорел моторный отсек.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в Сосновом Бору тушат пожар на площади 400 «квадратов». Спасателям уже удалось локализовать возгорание, так что огонь вряд ли продолжит распространяться.

пожар приморский район
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