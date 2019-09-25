Против генерала Абакумова возбуждено очередное дело в Петербурге

В Северной столице вновь возбудили уголовное дело в отношении генерал-майора Ивана Абакумова.

Следователи смогли добиться отмены решения не возбуждать уголовных дел против господина Абакумова, его принял генерал-майор юстиции Иван Еремеев 16 сентября. Однако спстя несколько дней это распоряжение было отменено. Как сообщает 78.ru, на эту ситуацию повлияли расследования СМИ об Абакумове.

Ранее Абакумова обвиняли в подделке документов, в частности — в подделке выписки из медкарты о лечении, которое он якобы проходил с 7 по 28 июня в Тосненской больнице. Версия СМИ гласит, что таким образом Абакумов продлил себе отпуск в Крыму.

Ранее GazetaSPb сообщала, что двух генерал-майоров Главка петербургской полиции отправили в отставку.