У петербуржцев появится возможность самостоятельно высаживать деревья

У петербуржцев появится возможность самостоятельно высаживать деревья
У общественников уже есть разрешение на посадку деревьев в центре Петербурга, на площади Восстания. Фото: unsplash

Определением специально отведенных мест, где жители Петербурга смогут высаживать деревья, займутся садовники и общественники.

Вопрос о высаживании деревьев в Северной столице местными жителями обсуждался на встрече с представителями общественного движения «Деревья Петербурга», сообщает «Мойка78». У общественников уже есть разрешение на посадку деревьев в центре Петербурга, на площади Восстания.

В скором времени инициаторы посадки на выбранных участках выразят свои пожелания насчет количества деревьев и их породы. После этого специалисты выберут деревья с учетом их пожеланий.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Новой Голландии посадят несколько десятков деревьев. В ночь на 24 сентября в Новую Голландию привезли несколько десятков готовых к высадке деревьев. Их должны посадить на острове до конца октября.

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