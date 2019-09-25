Россия определилась с участниками «Детского Евровидения»

Россия определилась с участниками &#171;Детского Евровидения&#187;
Дуэт смог получить 941 балл по результатам интернет-голосования. Фото: instagram

В Москве прошел отборочный концерт юных исполнителей, которые выразили желание представить Россию на «Детском Евровидении-2019». Выбор жюри пал на дуэт Татьяны Меженцевой и Денберела Ооржака.

На международном песенном конкурсе «Детское Евровидение-2019», который состоится 24 ноября в городе Гливице в Польше. Дуэт Татьяны Меженцевой и Денберела Ооржака исполнит песню «Время для нас». Об этом сообщает Академия популярной музыки Игоря Крутого в Instagram.

Ведущие концерта рассказали, что дуэт смог получить 941 балл по результатам интернет-голосования. Профессиональное детское и взрослое жюри также отдало свой голос за ребят.

Ранее GazetaSPb сообщала, что стало известно в каком городе пройдет «Евровидение-2020». Роттердам лучше подошел по технической оснащенности, инфраструктуре и доступности.

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