Мать с малолетним ребенком разместили в холодном коридоре больницы в Петербурге

Мать с малышом пробыли там с двух часов ночи до 12 часов дня. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Мать с малышом пробыли там с двух часов ночи до 12 часов дня. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

В петербургской Детской больнице №34 матери и ее девятимесячному ребенку в течение 10 часов не могли предоставить палату, им пришлось ждать все это время в холодном коридоре.

Как сообщает 78.ru, девятимесячного ребенка доставили в Детскую больницу святой Ольги посреди ночи. Причиной госпитализации послужили высокая температура и сильный кашель. В медучреждении матери пояснили, что все палаты на тот момент были заняты, поэтому на время ожидания они остались в коридоре. Мать с малышом пробыли там с двух часов ночи до 12 часов дня.

Мать ребенка также отметила, что в одной из палат было целых четыре свободных места. Однако врачи объяснили ей, что в этой палате находятся выздоравливающие пациенты.

Пресс-секретарь комитета здравоохранения Петербурга Ольга Рябинина подтвердила факт произошедшего и объяснила его загруженностью больниц из-за учащения случаев заболеваний ОРВИ. Она также отметила, что больных детей действительно нельзя помещать в палату для выздоравливающих пациентов. К тому же, в этой палате на тот момент находился приготовленный к выписке ребенок.

Ранее GazetaSPb сообщала, что двухлетняя малышка задушила мать, когда та пыталась ее достать из машины.