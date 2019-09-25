В Гатчине открыли новую поликлинику за полмиллиарда

В Гатчине открыли новую поликлинику за полмиллиарда
В Гатчине открылась поликлиника с современным оборудованием. Фото: pixabay

В микрорайоне Аэродром в Гатчине появилась современная поликлиника. Она была построена в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Новая поликлиника может принять до 380 жителей Гатчины в день. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко рассказал, что на проект было затрачено порядка 500 млн рублей из областного бюджета. Объект открыли на территории, где проживает около 20 тысяч горожан.

В этом году строительство поликлиники начнется также в Кудрово, а в начале 2020 года появится аналогичное здание в Мурино. Дрозденко отметил, что таким образом активно застраиваемые районы будут обеспечены поликлиниками.

Ранее GazetaSPb сообщала, что на строительство поликлиники в Кудрово выдали разрешение.

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