В Гатчине полицейский стал фигурантом уголовного дела

Полицейский уверял потерпевшую, что злоумышленника уже ищут, что не соответствовало действительности. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Полицейский уверял потерпевшую, что злоумышленника уже ищут, что не соответствовало действительности. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Гатчинском районе Ленинградской области возбудили уголовное дело против сотрудника полиции за злоупотребление должностными полномочиями.

Как сообщает областная прокуратура, в июне этого года к фигуранту уголовного дела обратилась жительница Елизаветино с заявлением о том, что ее дачу обокрали. Сотрудник полиции составил вымышленное объяснение от имени заявительницы, указав, что ущерб был причинен незначительный, из-за чего уголовное дело не стали заводить.

Спустя некоторое время женщина вновь обратилась в полицию, но уже с перечнем похищенного имущества. Полицейский уверял потерпевшую, что злоумышленника уже ищут, что не соответствовало действительности.

Сейчас проводится предварительное расследование.

Ранее GazetaSPb сообщала, что возбуждено уголовное дело по факту «минирования» школы на Большевиков.