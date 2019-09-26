Ученые выяснили неожиданную пользу грецкого ореха

Они считают, что пожилым людям стоит употреблять его, чтобы не полнеть.

К таким выводам пришли американские ученые, которые опубликовали результаты своего исследования. В нем приняли участие 150 тысяч человек. Эксперты предположили, что орехи, несмотря на калорийность, могут способствовать снижению веса. Они предложили добровольцам употреблять разные орехи в пищу и следили за изменениями. Самым полезным для похудения оказался грецкий – ему проиграли даже кешью, фундук и прочие. Когда люди ели хотя бы 14 граммов грецкого ореха, они худели. С другими орехами все было иначе – некоторые не теряли вес, а другие. наоборот, набирали.

Почему грецкий орех способствует похудению – пока что выяснить не удалось. Ученые продолжают наблюдать.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что несоленые орехи могут снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. На протяжении 12 лет иранские ученые следили за питанием 5,5 тысяч добровольцев в возрасте старше 35 лет.