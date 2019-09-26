Ученые рассказали о влиянии фаст-фуда на память

Оказывается, нездоровая пища не только приводит к набиранию веса, но также на ухудшение памяти.

Обо всем рассказали ученые из Австралии. Своими наблюдениями они поделились в журнале Scientific Reports. Чтобы понять, как взаимосвязаны фаст-фуд и потеря памяти, они наблюдали за крысами. Одним грызунам давали вредную еду, а других кормили как обычно. Эксперимент длился в течение шести недель. За это время крысы, употребляющие фаст-фуд, демонстрировали забывчивость – первые последствия заметили уже через три дня.

Эксперты убеждены, что питание влияет на функции мозга – порой в худшую сторону. Любительницы нездоровой пищи терялись в пространстве и не могли найти предметы.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что ученые выяснили, что бессонные ночи грозят здоровью кишечника. Нарушение режима приводит к уменьшению клеток ILC3 в кишечнике. Это, как показал эксперимент, чревато сильным воспалением и увеличением жировых накоплений в кишечнике.