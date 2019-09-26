«Маяковскую» открыли на вход и выход

В Северной столице открыли вестибюль «Маяковской», станция метро доступна для входа и выхода.

Станцию закрывали сегодня утром, 26 сентября. В 9:05 проход для пассажиров снова доступен. Как сообщили в ГУП «Петербургский метрополитен», причиной ограничений стало выполнение регламентных работ по регулировке гермозатвора ГО. Они начались ночью, однако завершиться к утру не успели.

Несмотря на закрытие станции, поезда продолжали ездить. Вход и выход для пассажиров осуществлялся через станцию «Площадь Восстания».

Ранее в GazetaSPb сообщали о закрытии станции метрополитена.