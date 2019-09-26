Легковушка перевернулась от столкновения на Чекистов

Легковушка перевернулась от столкновения на Чекистов
Информация о пострадавших не сообщается. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на перекрестке улиц Партизана Германа и Чекистов произошло серьезное ДТП. Инцидент случился сегодня утром, 26 сентября.

В результате удара один из автомобилей перевернулся на крышу. На опубликованных фотографиях в группе ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКотнате» видно, что автомобили сильно пострадали. Один из них помят и лежит на крыше, у другого полностью разбита передняя часть. На месте происшествия разбросаны их осколки и детали.

Машины столкнулись около пешеходной зоны. Информация о состоянии водителей и причина аварии не уточняются.

Ранее в GazetaSPb сообщали о смертельном инциденте. Женщина насмерть избила сожителя графином.

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