Легковушка перевернулась от столкновения на Чекистов

В Петербурге на перекрестке улиц Партизана Германа и Чекистов произошло серьезное ДТП. Инцидент случился сегодня утром, 26 сентября.

В результате удара один из автомобилей перевернулся на крышу. На опубликованных фотографиях в группе ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКотнате» видно, что автомобили сильно пострадали. Один из них помят и лежит на крыше, у другого полностью разбита передняя часть. На месте происшествия разбросаны их осколки и детали.