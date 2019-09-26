Похититель велосипеда сам сдался полицейским в Петербурге

В Василеостровском районе Петербурга похититель велосипеда пришел в отдел полиции с повинной.

Инцидент случился 20 сентября у дома 33 по улице Опочина. У парадной дома двухколесный транспорт оставил 28-летний сантехник. А когда вернулся, велосипеда уже не было.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по городу и области, по факту кражи было возбуждено уголовное дело. Позже с явкой с повинной поступил протокол от 19-летнего гражданина. Похититель полностью сознался в содеянном и был «награжден» подпиской о невыезде

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